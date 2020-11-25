Медцентр Минобороны РФ возведут в Крыму к 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму к 2023 году возведут медицинский центр Министерства обороны России. Новый центр даст возможность улучшить качество медицинского обслуживания в военном ведомстве.

- Участок под его строительство определен, - уточнил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по безопасности на полуострове.

Он также добавил, что служащим в Крыму военным и их семьям могут дать право ездить в отпуск бесплатно. Соответствующие поправки в законодательство Минобороны внесет в кабмин в скором времени.

- Также предусмотрено установление предельной стоимости одного квадратного метра жилья, учитываемого при приобретении служебного жилья для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, - подчеркнул Патрушев.

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