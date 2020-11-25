В Крыму туристы сняли на видео грациозное дефиле косуль. Фото: скриншот из видео.

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность видео прогулки грациозных косуль, сообщает ForPost.

Грациозные рогатые не спеша продефилировали в нескольких метрах от приятно удивленных туристов. Сложилось впечатление, будто косули специально позировали перед камерой. Невиданное шоу в своем Instagram опубликовала Анастасия Андреевна.

Это не первый случай, когда дикие звери бесстрашно выходят к людям. Так, во время весенней изоляции в районе Гурзуфа благородные олени позировали одному из крымских фотографов, даже не думая о побеге.

Но бывали случаи нападения лесных обитателей на людей. Так, один из крымских поселков держали в страхе дикие кабаны. Они неоднократно нападали на сельчан и устраивали дебоши.

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