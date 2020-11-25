В селе под Керчью иномарка врезалась в дерево. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

В селе Героевское иномарка врезалась в дерево. Водителя автомобиля, пострадавшего в аварии, госпитализировали в ближайшую городскую больницу.

В службу спасения поступило сообщение о том, что на повороте в село Героевское водитель легкового автомобиля марки Volkswagen врезался в дерево. Находившемуся за рулем нужна деблокация.

На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада спасателей, экипаж ДПС и карета «скорой помощи», сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пострадавшего водителя аккуратно вытащили из искореженного автомобиля и передали медикам. Также на месте аварии спасатели приняли меры по обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, на трассе Симферополь – Алушта в лобовом столкновении легкового авто и троллейбуса погибло четыре человека. Авария произошла в районе Ангарского перевала.

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