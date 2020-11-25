В Бахчисарайском районе сгорел частный двухэтажный дом

В селе под Бахчисараем сгорел частный дом. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

В Бахчисарайском районе горел частный дом. Инцидент произошел 24 ноября.

О том, что в селе Счастливое горит двухэтажный дом в частном секторе, в пожарную службу сообщили очевидцы. На место происшествия выехала дежурная бригада огнеборцев в составе четырех человек.

По прибытии пожарные принялись оперативно тушить возгорание площадью 100 квадратных метров. Больше всего времени отняли разбор и «проливка» тлеющих углей.

Пострадавших нет, причины пожара пока неизвестны.

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