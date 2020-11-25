Аксенов: Крыму не хватает 20 тысяч строителей

Рабочих рук на полуострове катастрофически не хватает. Фото: Архив "КП".

Сегодня в Крыму не хватает около 20 тысяч строителей, заявил глава республики Сергей Аксенов.

- Главная проблема - нехватка рабочих рук, - сказал глава региона.

Он объяснил, что сегодня на полуострове реализуются больше четыре тысяч мероприятий в рамках Федеральной целевой программы и по поручению президента.

- Такого объема никто никогда здесь не реализовывал, - подчеркнул Аксенов и добавил, что властям приходится договариваться с подрядчиками, чтобы перекидывать рабочих с одного строительного объекта на другой.

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