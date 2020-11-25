За неделю в крымских школах 30 человек заразились коронавирусом

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В крымских школах за минувшую неделю зафиксировали 30 человек, заболевших коронавирусом.

- Среди педагогов 16 случаев заражения, среди учащихся - 14 человек. Показатель заболеваемости среди школьников не меняется за последние три недели. Говорить о дистанционном обучении не приходится, - сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, что за сутки в республике зафиксировали 184 случая коронавируса. Из них 29 человек переносят болезнь бессимптомно, 138 зараженных самостоятельно обратились за медпомощью. Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки.

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