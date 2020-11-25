В Симферополе и Севастополе 26 ноября частично отключат электричество

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ пропадет свет, причем жителей столицы РК ждет кратковременная ночная «отключка».

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 23.00 (26 ноября)

до 01.00 (27 ноября)

ул. Узловая, ул. Низинная, ул. Героев Сталинграда, ул. Северная, шос. Николаевское, ул. Хи-мическая, ул. Марка Донского, ул. Маршала Жукова, ул.Чешмеджи, ул.Дертколь, ул.Тав-Даир, ул.Аджи-Эли, пер.Дертколь, ул.Буюк-Яшлав, ул.Къарагъач, ул.Къалымтай, ул.Армутлыкъ, пер.Армутлыкъ, ул.Кок Козь, ул.Фотисала, ул.Ак-Мечеть, ул.Алма-Так, ул.Ак-Меджит, ул.Мерхамет, ул.Ш.Алядин, ул.Къаралез, ул.Уркуста, ул.Булганак, ул.Мерхамед, ул.Мисхор, ул.Коктебель, ул. Ба-зовая, ул. Валдайская, ул. Василевского, ул.Обская, ул.Амурская, ул.Ленская, ул. Иртышская, ул. Волдайская, Байкальский про-езд, пер. Енисейский, ул. Енисейская,

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пер. Рудничный, 12-16;

ул. Квартальная, ул.Драпушко, 2-24, 3-17;

ул. Морской Пехоты, 2-12, 3-11;

ул. Мраморная, 2;

ул. Ситникова, 4-12, 1-11

с 8.00 до 17.00

поселок Водоканал: ул. Фонтанная, 16/1, 16-18(чет);

Дергачи: СТСН «Гавань»;

Новые Шули (ГУПС «Водоканал»);

ул. Михаила Грешилова, 1-3(нечет), 9;

ул. Летчика Кирсанова, 4, 1, 9-15(нечет), 19-21 (нечет);

ул. Летчика Есауленко, 14, 15-17(нечет);

пр.1-й Альпийский, 2-Б, 36-А, 2-32(чет), 1-37(нечет);

ул. Альпийская, 5-35 (нечет):

пер. 2-ой Альпийский, 4-28(чет), 38;

пр. 2-й Альпийский, 32;

ул. Кроссовая, 2, 8, 14-16;

ул. 1-я Беговая, 15-А, 5, 15

ул. Алуштинская 16, 1-А,1-15(нечет);

ул. Судакская 2-16(чет), 1-15(нечет);

ул. Феодосийская 2-Б,2-В,2-24(чет), 1-11(нечет);

ул. Бахчисарайская 22-28(чет), 15-19(нечет);

ул. Сухумская 2-Б

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