В Крыму планируется массовая вакцинация врачей от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму планируют привить врачей скорой медицинской помощи от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация, сроки которой пока еще неизвестны, пройдет в добровольном порядке.

- Мы готовимся к вакцинации, собираем список. Пока рано говорить, сколько людей будет привито, - уточнил КП- Крым руководитель Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Он также добавил, что те 50 медсотрудников, которых привили на прошлой неделе второй раз, чувствуют себя хорошо.

- Каждого сотрудника вакцинируют дважды, вторая прививка делается через 21 день. Жалоб на самочувствие не поступало, перенесли все нормально, - уточнил Олефиренко.

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