Украина может закрыть границы с Крымом и Донбассом в одностороннем порядке

Срок закрытия пропускного пункта не превысит трех суток Фото: Архив "КП"

Кабинет министров Украины принял постановление о закрытии пунктов пропуска на границе с Крымом и районами Донбасса.

Согласно документу, пункты пропуска решили закрыть из-за «наличия угрозы жизни и здоровью» сотрудников или граждан, которые пытаются их пересечь. Срок закрытия не превысит трех суток. Такое решение будет приниматься в форме распоряжения, а уведомление о нем будет направлено правительству. Полномочиями по приостановке работы пропускного пункта на границе обладает командующий силовой операцией в Донбассе.

По информации ведомства, если контрольный пункт будет закрыт, то при необходимости возвращения на место фактического проживания и регистрации на полуострове, можно будет вернуться только с целью воссоединения семьи. Также среди оснований пропуска в документе указана тяжелая болезнь, необходимость получения наследства и посещение учебных заведений. Запрет также не будет распространяться на лица, которые имеют разрешение на проживание в другом государстве. Также до 1 мая 2021 года с неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей разрешен выезд детей в возрасте 14-16 лет. Им можно будет пересечь границу, имея на руках свидетельство о рождении.

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