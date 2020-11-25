Министр здравоохранения Крыма открыл горячую линию в WhatsApp

Фото: Минздрав РК

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко создал интернет-приемную в популярном мессенджере.

- Я вчера организовал личную WhatsApp-приемную +7-978-211-03-00. Вы можете обратиться по всем без исключения вопросам, связанным с функционированием системы, оказанием всех видов медицинской помощи, медицинских услуг на территории Республики Крым, - сообщил глава Минздрава Крыма на заседании оперштаба по коронавирусу.

Также министр озвучил основные требования к обращениям: проблема должна быть изложена кратко в письменном виде. Также в сообщениях нужно указывать ФИО, адрес проживания и номер мобильного телефона. Александр Остапенко предупредил желающих оставить жалобу, что послания от анонимов рассматривать не будет.