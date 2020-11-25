В Крыму началось строительство первого в стране опреснителя

Аксенов заявил о строительстве первого опреснителя. Фото: пресс-служба главы Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже нашел компании, которые займутся возведением в Крыму первой в стране опреснительной станции. Более того, все фирмы уже приступили к работам по строительству опреснителя даже без подписания контрактов.

Называть эти компании глава республики не стал, сославшись на то, что фирмы могут попасть под санкции из-за сотрудничества с регионом.

По словам Аксенова, опреснение морской воды будет менее губительно для природы, чем использование подземных источников.

При этом Аксенов отметил, что для строительства опреснителя могут быть использованы зарубежные технологии. Вот только обслуживание таких станций в Крыму брать на себя пока никто не хочет.

- Это вызывает определенное напряжение, - отметил он.

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