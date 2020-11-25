Опять тепло: Какая погода будет в Крыму ближайшие два дня

Еще вчера Крым заливал дождь, а сегодня - сухо и тепло Фото: Архив "КП"

Тепло потихоньку возвращается на полуостров, поэтому сегодня, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму было сухо и относительно тепло.

Как сообщили синоптики Крымского гидрометцентра, на полуострове царит северо-западный ветер, 8-13 метров в секунду, а на ЮБК и в горах его порывы достигают 17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до - 3 градусов, а днем достигнет 10 градусов тепла. Но и это еще не предел. По данным синоптиков, в последние несколько дней ветер изменит свое направление на юго-западное, а дневная температура воздуха повысится на 4 градуса.

В крымской столице в четверг будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха ночью поднимется до +3, а днем - до 11 градусов тепла.

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