Крымская команда шахматистов будет представлять Россию на соревнованиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда шахматистов из Крыма на Всемирной федерации (ФИДЕ) будет представлять Россию. Спортсменам пришлось очень долго добиваться перехода из одной федерации в другую, но оно того стоило.

- Сумма, которую надо заплатить при переходе, для каждого спортсмена высчитывается отдельно. Учитывается и звание, и рейтинг, - уточнила исполнительный директор федерации шахмат Республики Крым Любовь Гордык, слова которой приводит Крымская газета.

По ее словам, если спортсмен два года является гражданином страны, в федерацию которой он хочет перейти, ему придется заплатить всего 250 евро.

- Мы выждали два года и попросили нас перевести в федерацию шахмат России. Но вопрос начал решаться только летом 2020 года, когда я провела переговоры с исполнительным директором Федерации шахмат России Марком Глуховским. И 13 ноября 2020 года, наконец, все было окончено, - добавила Гордык.

А вот у члена сборной России Татьяны Василевич, обладательницы высокого звания и рейтинга, процедура перехода оказалась немного сложнее.

По правилам ФИДЕ, если шахматист – член сборной команды страны, выступающей на Всемирной шахматной олимпиаде, то ему нужно быть гражданином страны не два года, а пять лет. Спортсменке пришлось переждать этот промежуток, чтобы спокойно перейти в федерацию шахмат России.

Таким образом, Россию будут представлять Татьяна Василевич, Максим Павлов, Михаил Линкер, Алексей Алексеев, Александр Трускавецкий, Николай Папенин, Алексей Чос, Сергей Ярый, Сергей Перваков, Андрей Санин, Александр Шемякин и Валерий Шемякин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50