Крым попал в топ-6 самых притягательных направлений года

В Крыму очень красивая природа. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны самые популярные регионы для отдыха в этом году, когда пандемия ограничила выбор туристов.

- Калининград, Крым, Мурманская область, Карелия, Алтай и Кавказские Минеральные Воды, - обозначили рейтинг самых притягательных направлений эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Туристы в своих отзывах обозначили эти места, где они желали бы еще раз отдохнуть, где прекрасная природа, которую не испортит никакая инфраструктура.

Всего эксперты проанализировали полторы тысячи отзывов отдыхающих, которые они оставляли в социальных сетях и в опросах.

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