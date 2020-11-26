За ограбление АЗС задержали трех жителей Симферополя. Фото: Архив "КП"

Хулиганы из Симферополя обворовали автомобильную заправочную станцию (АЗС). Действовали грабители по заранее разработанному плану.

Преступников было трое, и у каждого из них была своя роль. Один ножом угрожал продавцу расправой и грабил кассу, второй, стоя возле входа в магазин, контролировал обстановку. Третий же ждал напарников за рулем автомобиля, на котором воры после попытались скрыться от полиции.

- В настоящее время установлены обстоятельства как минимум двух разбойных нападений на Ялтинском шоссе и улице Бородина, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мужчин задержали, против них возбудили уголовное дело. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Во время расследования стало известно, что один из грабителей мог быть участников кражи, произошедшей несколько лет назад.

- По предварительным данным, злоумышленник проник в помещение организации и тайно похитил оттуда дорогостоящее электрооборудование, - отметили в пресс-службе ведомства.

В воровстве техники мужчина признался.

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