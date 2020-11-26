В Ялте перенесли проведение конкурса на пассажирские перевозки

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В Ялте временно приостановили конкурс на пассажирские перевозки, который должен был пройти 25 ноября. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы администрации Ялты Янина Павленко.

- Анализируя то, что происходит в регионе, о чем люди пишут в социальных сетях, я просто как житель Ялты увидела много нареканий на работу общественного транспорта - на несоблюдение расписания, отсутствие должного качества обслуживания, состояние подвижного состава. И при этом новая схема, которую предлагается внедрить в ближайшее время, предполагает сокращение подвижного состава практически на 50%, - сообщила Павленко.

Исполняющая обязанности градоначальника дала поручения всем руководителям территориальных органов проанализировать количество транспорта, которое предусмотрено в конкурсной документации, а по итогам исследования высказать, хватит ли городу единиц подвижного состава, чтобы обслуживать населенные пункты.

Янина Павленко разъяснила, что до 27 ноября ответственные за населенные пункты должны согласовать то, что содержится в конкурсной документации или же написать замечания.