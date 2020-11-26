У врача одной из частных клиник Симферополя украли 300 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали неоднократно судимого мужчину, своровавшего из кабинета врача барсетку с 300 тысячами рублей.

В полицию обратился медработник одной из частных клиник крымской столицы. По его словам, неизвестный зашел в открытый кабинет и вытащил из шкафчика барсетку с документами и деньгами. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 46-летний мужчина, временно проживающий в Симферополе.

В содеянном вор признался, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по РК, а также рассказал, что деньги потратил на себя и свои нужды, а документы с барсеткой выбросил в урну.

Против мужчины возбудили уголовное дело, за кражу крупной суммы денег ему грозит до шести лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50