Два собутыльника из Ялты избили мужчину и инсценировали его самоубийство

Крымчане жестоко избили своего приятеля Фото: Архив "КП"

Жители Ялты предстанут перед судом за убийство мужчины в центре города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В августе в один жаркий вечер трое друзей собрались в одном местном баре. Но после нескольких выпитых рюмок у компании завязался конфликт. Одного из приятелей крымчане жестоко избили. От полученных травм мужчина скончался прям на месте. Крымчане, недолго думая, решили инсценировать самоубийство потерпевшего.

Сейчас по факту убийства проводится проверка, а мужчины заключены под стражу. Уголовное дело уже направлено в суд. Им грозит 15 лет тюрьмы.

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