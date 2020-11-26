За сутки в Крыму скончались шесть человек с коронавирусом

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В Крыму за сутки скончались шесть пациентов с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Таким образом, с начала пандемии умерли от коронавируса 264 человека.

Амбулаторно от инфекции продолжают лечение 2315 человек, в стационаре лечатся 2356 пациентов.

В обсерваторах сейчас лечатся 33 человека. С начала пандемии в Крыму выявили 14 468 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели от ковида 10565 человек.

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