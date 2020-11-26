В Крыму на берегу «Тихой бухты» возведут гостиницу. Фото: Александр Талипов / Facebook

Участок, расположенный в границах охранной зоны ООПТ «Тихая бухта», в скором времени застроят. На место уже выезжали геодезисты, сообщает ForPost.

- Границы ООПТ вынесены в натуру, однако охранные зоны Тихой бухты так и не определены, а если бы они выносились, то этот участок там находился бы полностью, - отметил крымский общественник Александр Талипов,

Он добавил, что землю в 30 соток выделили для гостиничного обслуживания еще при Украине. Но чиновники, вполне возможно имеющие отношение к этому, до сих пор работают на «благо» Восточного Крыма.

- Конечно, они будут говорить, что при Украине голосовали депутаты, а мы лишь подписывали, но на деле мы знаем, кто и как паевал такие земли, - подчеркнул Талипов.

Участок является не только охраняемой зоной «Тихой бухты», но и водоохраной зоной Черного моря. В администрации Феодосии ситуацию не прокомментировали – глава попросту не отвечал на звонки.

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