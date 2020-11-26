Лидер запрещенного судом меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19

Глава запрещенной в России крымскотатарской организации заболел COVID-19. Фото: Рефат Чубаров / Facebook

Рефат Чубаров, глава запрещенной в России организации меджлис крымскотатарского народа, заразился коронавирусом.

- Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь, - написал он в своем Facebook.

В какой форме протекает болезнь, лидер уточнять не стал.Фото: Рефат Чубаров / Facebook

Уточнять, как он себя чувствует, Чубаров не стал.

Болезнь не обошла стороной политиков, министров, депутатов и чиновников Украины. Не так давно коронавирусом заразился министр экономики Игорь Петрашко. До этого стало известно о заболевании сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50