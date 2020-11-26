Под Судаком у грузовика опрокинулся прицеп

Фото: пресс-служба МЧС РК

На дороге Судак-Грушевка опрокинулся грузовик. По данным пресс-службы МЧС по РК, у фуры отказали тормоза, и водитель воспользовался улавливающим тупиком.

Однако аккуратно выполнить маневр не удалось, и прицеп опрокинулся набок.

Спасатели устранили последствия аварии и обеспечили пожарную безопасность. Сообщается также, что водитель не пострадал во время аварии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50