Соцсети высмеяли Чубарова, который лечится от ковида ингалятором цвета российского флага

Фото: Рефат Чубаров/Facebook

Лидер запрещенной в России организации меджлис крымскотататрского народа Рефат Чубаров накануне заявил, что заболел коронавирусом. Фото, как он лечится от опасной инфекции, Чубаров выложил в соцсети.

На нем политик дует в ингалятор, внутри которого содержится белый, синий и красный шар, расположенные как раз в последовательности российского триколора.

Конечно, пользователи соцсетей не оставили этот факт без внимания и вынесли вердикт:

- Шары надо срочно перекрасить! Тогда процесс выздоровления пойдет быстрее!

Другие же сказали, что такие цвета уместны, поскольку болезнь "грустная". Мол, какие реалии, такие и цвета.

Уточнять, как он себя чувствует, Чубаров не стал.

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