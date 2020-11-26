В Крыму освоили 53 миллиарда из 66 миллиардов на объекты ФЦП

Готовы 90% запланированных к ремонту и строительству дорог Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму выполнили работы на объектах ФЦП на 53 миллиарда рублей из запланированных на этот год 66 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр строительства Крыма Михаил Храмов.

- В целом в 2020 году на мероприятия ФЦП выделено 66 миллиардов 520 миллионов рублей,- отметил он. - По состоянию на 20 ноября кассовый расход составил 53 миллиарда 410 миллионов рублей, или более 80% от плановых годовых показателей. Практически 90% кассового расхода и, соответственно, физических работ достигнуто на объектах транспортной инфраструктуры.

Министр добавил, что за неделю вершены работы на трех объектах ФЦП — дворце-замке «Ласточкино гнездо», городской библиотеке им. Гоголя в Саках и доме культуры в Алупке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50