Бывший зампред комитета конкурентной политики Крыма получил срок за взятку.
Фото: Архив "КП"
За взятку в особо крупных размерах к 6,5 годам колонии условно приговорили бывшего первого зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.
- Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 ноября подсудимый признан виновным, - сообщили в пресс-службе суда, слова которого приводит ТАСС.
Вместе с Ярославом Сливкой под стражу за получение взятки в размере 5 миллионов рублей взяли бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего главу Минтранса РК Валентина Дукорского.
Помимо этого, обвинение в даче взятки предъявили предпринимательнице Елене Чернышевой, которая ранее заявила о противозаконных действиях крымских чиновников.
Показания на фигурантов дела Сливка дал после заключения сделки со следствием.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50