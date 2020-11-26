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Бывший зампред комитета конкурентной политики Крыма получил срок за взятку

Суд дал чиновнику 6,5 лет колонии условно
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Бывший зампред комитета конкурентной политики Крыма получил срок за взятку.

Бывший зампред комитета конкурентной политики Крыма получил срок за взятку.

Фото: Архив "КП"

За взятку в особо крупных размерах к 6,5 годам колонии условно приговорили бывшего первого зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.

- Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 ноября подсудимый признан виновным, - сообщили в пресс-службе суда, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с Ярославом Сливкой под стражу за получение взятки в размере 5 миллионов рублей взяли бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего главу Минтранса РК Валентина Дукорского.

Помимо этого, обвинение в даче взятки предъявили предпринимательнице Елене Чернышевой, которая ранее заявила о противозаконных действиях крымских чиновников.

Показания на фигурантов дела Сливка дал после заключения сделки со следствием.

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