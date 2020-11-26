В Крыму потратят 6 миллиардов рублей на ремонт сетей теплоснабжения

В Крыму потратят около 6 миллиардов рублей на ремонт сетей теплоснабжения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ремонт системы теплоснабжения Крыма потратят около 6 миллиардов рублей. На данный момент потери на сетях составляют почти 60-70%.

- Что касается системы теплоснабжения, мы прекрасно понимаем, что и сети, и котельные имеют большой уровень износа, - отметил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмет Аблаев на пресс-конференции в крымской столице.

По его словам, программа теплосбережения уже готова, и рассчитана она на три года. В нее уже вошли те котельные и системы трубопроводов, которые должны быть заменены с учетом нынешних потерь.

В условиях дефицита воды ремонт важен, поскольку отрасль теплоснабжения является самым крупным потребителем воды.

- И если мы меньше теряем на сетях теплоснабжения, то, значит, мы больше сможем подавать для обеспечения питьевого водоснабжения, - подытожил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Напомним, жителям Крыма подключили отопление 27 октября. Хотя в некоторых регионах республики еще было достаточно тепло.

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