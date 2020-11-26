Для рекультивации свалки в Каменке не хватает грунта

Каменку должны сдать 30 декабря Фото: Михаил ПАТЛИС

Рекультивация полигона ТКО в Каменке, которая проводится по Федеральной целевой программе, под угрозой срыва. Дорожники перестали привозить грунт на свалку — свои объекты они уже сдали.

- У нас есть угроза срыва, думаю, она и будет, - считает глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Благодаря дронам имеем полную картину о количестве техники и людей на объекте - работа не движется вообще.

По проекту для рекультивации используется грунт с объектов дорожного строительства. Однако дорожники уже выполнили свои работы и землю привозить перестали, а на вывоз с другого полигона в смете расходов не предусмотрено.

Объект должны сдать 30 декабря. Сейчас строительная готовность составляет 74%, отставание от кассового плана 78 миллионов. Всего на рекультивацию предусмотрено 759 миллионов рублей.

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