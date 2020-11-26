В Симферополе приступили к консервации фонтанов на зиму. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

В Симферополе консервация фонтанов на зиму идет полным ходом. Работы хотят закончить к концу ноября, на данный момент сотрудники МБУК «Парки столицы» «укрывают от морозов» фонтаны в скверах Республики и имени Тренева.

- Все водные объекты планируется накрыть специальными защитными конструкциями до конца ноября, - уточнил директор парков Денис Свирякин, слова которого приводит в пресс-службе администрации крымской столицы.

По его словам, работы проходят в несколько этапов, и самый последний из них – установка укрывных конструкций для защиты чаш. Во время консервации фонтаны осматривают, все неисправности сразу ремонтируются.

Директор также добавил, что в этом году консервация началась позже, чем в прошлом году. А все из-за теплой осенней погоды.

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