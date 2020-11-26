В следующем году в Крым запустят льготные авианаправления из 12 городов России

Фото: Алексей Булатов

В следующем году из 12 городов России можно будет летать в Крым по льготной цене. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь, список направлений утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта.

- Утвержден список из 12 направлений полетов в Крым и обратно, которые будут выполняться в 2021 году по субсидированным тарифам. Рейсы по льготной цене планируют осуществлять пять авиакомпаний, - говорится в сообщении.

Итак, с 1 мая по 30 сентября перелеты по сниженной цене в Симферополь будут выполняться из Иваново, Пскова, Кургана, Липецка, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Салехарда.

Также предусмотрены льготные рейсы из Калуги в Крым с 1 мая по 31 декабря следующего года.

С 15 мая по 15 октября будут выполняться авиарейсы из Петрозаводска; с 1 июня по 30 сентября 0 из Брянска; с 24 мая по 30 июня и с 1 по 30 сентября - из Саранска.

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