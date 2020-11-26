Около пяти тысяч малышей ждут поступления в детсады Симферополя

Фото: Мария Ленц

В Симферополе уменьшилась очередь в детские сады. Как сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина, сейчас очередь составляет около 5 тысяч человек.

- Очередь уменьшается. На сегодняшний день детей, которым нужно предоставить дошкольное образование, около 5 тысяч. Мы выдали, начиная с мая и по сегодняшний день, более 6 тысяч путевок, и 6017 детей пошли в детские сады, - заявила Татьяна Сухина.

По ее словам, до конца года в крымской столице откроется еще один детский сад. Сухина отметила, что с 15 декабря еще 260 детей пойдут в дошкольное учреждение «Карандаши» в микрорайоне Луговое. И это еще не полное число воспитанников, так как там не набрана группа для детей 2-3 лет и группа для детей старшего возраста.

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