В Крыму смогли освоить меньше половины средств от правительства Москвы

Московские деньги на благоустройство освоить не успевают
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Крыму освоили 1,6 миллиарда из 4,8 миллиарда рублей, выделенных правительством Москвы на благоустройство общественных территорий. Общая готовность объектов не превышает 60%.
- На 50% готовы дворовые территории и спортивные площадки, на 70% - площадки для сбора ТЕО, на 85% - детские площадки, остановки на 70%, - сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Донец. - Баки для мусора закуплены на 100%.
Плохая динамика по выполнению работ в Евпатории, Ялте, Судаке, Черноморском и Раздольненском районах. Сорваны сроки строительства Мойнакского парка в Евпатории, скверов и парков в Кировском, Советском, Джанкойском и Сакском районах, дворовых территорий в Симферополе.
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