В Керчи на бульваре Пионеров нашли склад авиабомб

В Керчи строители наткнулись на склад авиабомб. Фото: главк МЧС в РК

В Керчи во время благоустройства бульвара Пионеров строители нашли склад авиабомб. Об этом сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

- На самой крупной общественной зоне — бульваре Пионеров — найдены 78 авиабомб и сейчас идет разминирование, - отметила она. - Это уже третья находка на этом объекте, но было по 2-3 авиабомбы. Боеприпасы найдены 10 метрах от детской площадки.

Вторая общественная территория у подножия горы Митридат, где работы по благоустройству идут за счет правительства Москвы, попала под археологические исследования.

- Вырыли два больших котлована под фонтанные группы и наткнулись на вход в какой-то склеп, - уточнила Новосельская.

Обе площадки по срокам не успевают выполнить вовремя.

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