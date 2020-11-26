Анри Канунов занял пост исполнительного директора Российской федерации по прыжкам в воду

Крымчанин занял пост исполнительного директора Российской федерации по прыжкам в воду. Фото: пресс-служба КРОО «ФРИРАЙТ»

Пост исполнительного директора Российской федерации по прыжкам в воду занял житель Крыма Анри Канунов. Президиум принял решение по результатам отчетно-выборной конференции 25 ноября.

Канунов поблагодарил руководство за доверие и высокую оценку работы.

- Нам уже удалось реализовать уникальные для Крыма по охвату и значимости проекты, и теперь мы готовы их тиражировать в масштабе всей страны, - цитирует его в пресс-службе КРОО «ФРИРАЙТ».

Анри Канунов занимал пост председателя Крымской региональной общественной организации «ФРИРАЙТ» и был организатором ежегодных международных соревнований по клифф-дайвингу и хай-дайвингу в Большой Ялте.

В этом году Крым в четвертый раз стал площадкой для соревнований по прыжкам в воду с экстремальных высот. Чемпионат проходил под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова и собрал тысячу гостей.

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