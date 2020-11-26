Крым получит почти 400 единиц техники для уборки и вывоза мусора

Тракторы и бульдозеры поступят в муниципалитеты для наведения порядка. Фото: Архив КП

До конца года Крым получит почти 393 единицы коммунальной техники для уборки и вывоза мусора, очистки от снега и других работ по благоустройству. На ее покупку потрачено 1,4 миллиардов рублей.

- С заводами изготовителями проведена работа, техника есть в наличии и будет поставлена до конца года, - сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Перечень техники определялся по заявкам муниципальных образований.

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