Видео задержания бывшего замглавы администрации Евпатории

Вавренюк еще весной 2018 года получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства. Фото: Скриншот из видео

Сегодня, 26 ноября, сотрудники крымского ФСБ задержали бывшего заместителя главы администрации Евпатории. Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ по республике, чиновник обвиняется в получении крупной взятки.

Сейчас против Вавренюка возбудили уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом в крупном размере». В отношении мужчины ведутся следственные действия.

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