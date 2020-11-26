Театры Крыма после долгого перерыва распахнут свои двери для зрителей

Для посетителей музыкального театра Симферополя покажут новую оперетту «Летучая мышь». Фото: Государственный академический музыкальный театр / ВКонтакте

Крымские театры на время вернуться к привычному для зрителя режиму работы. На официальных сайтах учреждений уже появились объявления о продаже билетов и афиши с премьерами новых спектаклей, которые труппы готовили на самоизоляции.

- Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 20 декабря вновь откроет двери для своего зрителя, - уточнили на официальном сайте Государственного академического музыкального театра РК.

Жителям региона напомнили, что согласно указу главы Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» наполняемость театра не должна быть выше 30% от общего количества посадочных мест.

Продажа билетов также началась и в Крымском академическом драматическом театре имени А. М. Горького.

- Мы рады сообщить, что у нас уже открыта продажа билетов, - подчеркнули в сообщении.

Зрителям обещают не только показ проверенных временем спектаклей, но и новых постановок. Так, в музыкальном театре из новинок публику ждут мюзикл «Человек-амфибия», оперетта «Летучая мышь» и праздничный концерт «Песни Нового года».

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