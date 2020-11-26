Отомстила за обиды: Пьяная жительница Феодосии сожгла кафе

Пьяная жительница Феодосии решила отомстить за плохое обслуживание и сожгла кафе. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Несколько лет тому назад женщина спокойно отдыхала вместе с друзьями в кафе. В какой-то момент с персоналом начался скандал, после которого компания покинула заведения. Причиной стало недовольство обслуживанием.

После тех событий прошло пару лет. Женщина шла мимо кафе поздней ночью, будучи навеселе. При взгляде на заведение она вспомнила старые обиды и решилась на месть. В ту ночь был дождь, и преступница рассчитывала, что пожар не принесет заведению значительного ущерба.

Подойдя к заведению, женщина поднесла огонек зажигалки к шторам, закрывающим окно с наружной стороны. Затем отошла и вызвала такси. Напоследок мстительница посмотрела, как распространяется огонь, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

О том, что пожар уничтожил полностью все кафе, женщина узнала только на следующее утро.

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