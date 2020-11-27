Алушта попала в топ-6 самых выгодных посленовогодних направлений

В Алуште дешевле всего снимать жилье зимой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Появился рейтинг городов, где дешевле всего снять номер в гостинице или отеле после новогодних каникул.

Ими стали: Углич, Банное, Алушта, Калуга, Севастополь и Сочи. Так как на Новогодние праздники небывалый ажиотаж и будет сложно соблюдать социальную дистанцию, поэтому многие туристы уже бронируют посленовогодние даты с 11 января по 20 января, но уже с 9 января цены гораздо ниже, чем в новогодние даты. Можно забронировать вариант размещения на 30-50% дешевле, чем в новогодние даты. В этот период города еще будут празднично украшены, но и по народному календарю еще до 19 января можно гулять, так как святки-колядки будут в самом разгаре и воздухе будет витать праздничный кураж, видимо к истокам возвращаемся.

- Для формирования рейтинга было исследовано 720 броней с датой заезда с 11 по 20 января 2021 гг., - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Топ-6 самых выгодных посленовогодних направлений 2021 ( на сколько процентов дешевле, чем на Новый год):

1. Углич, 50

2. Банное, 50

3. Алушта, 40

4. Калуга, 35

5. Севастополь, 11

6. Сочи, 7

Аналитики отмечают, что чаще всего на даты арендаторы ищут жилье, где есть высокоскоростной интернет, баня, мангал и место для приготовления пищи. Видимо многие хотят совмещать удаленную работу и отдых.

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