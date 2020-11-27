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Турист застрял на горе Таракташ под Судаком

Мужчина оказался на труднопроходимом осыпном склоне, спуститься сам не мог
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Турист застрял на отвесной скале под Судаком.

Турист застрял на отвесной скале под Судаком.

В районе горы Таракташ под Судаком турист застрял на осыпном склоне. Самостоятельно спуститься он не мог, потребовалась помощь.

Сообщение в службу спасения поступило 26 ноября в 13.55. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек и отряд ГУ МЧС по РК.

По прибытии пострадавшему позвонили, чтобы узнать его приблизительное местоположение. С труднодоступного склона мужчину сняли с помощью альпинистского снаряжения. В медпомощи он не нуждался, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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