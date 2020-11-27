Реконструкцию симферопольского сквера возле ДКП должны ускорить

Сквер должен быть готов к 25 декабря Фото: Анна КИРИЕНКО

Реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе идет в не надлежащем темпе. Работы ведутся за счет средств, выделенных правительством Москвы на благоустройство общественных территорий в республике.

- Работа на этом объекте должна вестись круглосуточно, - считает премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - И количество рабочих необходимо увеличить.

Сейчас на реконструкции сквера занято около 50 человек. Укладка плитки и ремонт подпорной стены идет до 21.00. Готовность объекта составляет около 60%, тогда как отчет о выполненных работах для оплаты необходимо сдать до 4 декабря. В противном случае подрядчик останется без денег. В паспорте объекта указано окончание строительства 25 декабря.

Напомним, из 4,8 миллиардов рублей за счет правительства Москвы на благоустройство в Крыму успели освоить 1,6 миллиардов рублей.

Работы ведет компания "Асгард" Фото: Анна КИРИЕНКО

На площади перед ДКП заменят плитку и отремонтируют фонтаны Фото: Анна КИРИЕНКО

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