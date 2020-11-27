В Белогорском районе на трассе «Таврида» погибло три человека в ДТП. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

На трассе «Таврида» при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа погибло три человека. Инцидент произошел поздним вечером 26 ноября.

В службу спасение о том, что в районе поворота на село Пролом Белогорского района произошло ДТП, очевидцы сообщили в 22.16. На место происшествия выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек, наряд ГУ МЧС по РК, карета «скорой помощи» и ГИБДД.

По прибытии выяснилось, что 42-летний водитель Lada Priora не выбрала безопасное расстояние до грузовика, из-за чего и произошла автокатастрофа.

Водитель легковушки и два пассажира скончались на месте, 34-летний водитель КамАЗа не пострадал. Спасатели провели работы по деблокации и по противопожарной безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. По факту ДТП проводится проверка.

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