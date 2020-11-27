В Симферополе продажа елок начнется с середины декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе с середины декабря откроют елочные базары. Хвойные деревья будут продаваться на 18 площадках.

- Хочу отметить, что реализация сезонного товара будет находиться под контролем управления. В связи с этим, сотрудниками управления торговли совместно с представителями департамента административно-технического контроля в данный период осуществляется мониторинг по пресечению несанкционированной торговли. По факту деятельности лиц, которая осуществляется на территории города без правовых оснований, составляются протоколы об административных правонарушениях, - уточнил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов, слова которого приводит пресс-служба мэрии.

Подготовка мест к открытию распродажи идет полным ходом. По словам Симонова, торговые точки должны быть оформлены по-новогоднему. Он также уточнил, что в этом году аукциона на право размещения хвойных базаров не проводилось, и реализация товара будет проходить только по заключенным ранее договорам.

Посмотреть точные адреса мест, где будет вестись торговля елками, можно по ссылке.

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