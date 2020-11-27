Житель Керчи расправился с приятелем, нанеся жертве 23 удара ножом. Фото: Архив "КП"

Жителю Керчи грозит до 15 лет лишения свободы за убийство приятеля. Мужчина нанес потерпевшему 23 удара ножом.

Инцидент произошел на квартире у знакомого, к которому обвиняемый пришел выпить. В какой-то момент приятель начал оскорблять мужчину, затем конфликт медленно перешел в драку.

В порыве ярости обвиняемый схватился за кухонный нож и нанес порядка 23-х ударов своему оппоненту. Тот от полученных ранений скончался на месте, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Убийцу задержали, материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

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