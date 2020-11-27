Просмотрите видеорегистраторы! Поисковики отряда «ЛизаАлерт» Крым просят помощи у автолюбителей

Гаврилович (Закружная) Мария Михайловна Фото: ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым в соцсети разместили тревожный пост:

Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Внимание! Пропала Гаврилович (Закружная) Мария Михайловна, 76 лет, с. Яркое Поле, Кировский район, Республика Крым, - сообщают они и просят автомобилистов, которые следовали по маршрутам «село Яркое Поле - село Журавки» и «село Красносельское - село Новопокровка» Кировского района с 23 ноября 2020 года (15.30 часов) по сегодняшний день, внимательно просмотреть записи с видеорегистраторов или предоставить их для просмотра.

- Возможно, именно вы сможете помочь найти Марию Михайловну, - отмечают поисковики.

Пожилая женщина ушла из дома 23 ноября. Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, xудощавое телосложение, серо-зеленые глаза, длинные темно-русые волосы с проседью. Была одета в черную куртку и синий халат.

Всем, кто располагает информацией о передвижении пожилой женщины, просят сообщить на круглосуточную «горячую линию» (звонок бесплатный): 8 8007005452