Голосование на конкурсе «Вкусы Росси» в самом разгаре

В конкурсе «Вкусы России» примут участие 5 крымских брендов. Фото: официальный сайт Минсельхоза Крыма.

Голосование на конкурсе «Вкусы России», в котором принимают участие пять крымских брендов, началось 19 декабря. За бренд «Крымские пахлава и рахат-лукум» сейчас голосуют активнее всего.

- Гастрономическую сферу республики представят 26 сельхозпроизводителей. Крым многогранен, ему есть чем угостить, при этом удовлетворив изысканные вкусы жителей нашей большой страны, - уточнил заместитель председателя Совета министров, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, слова которого приводит Крымская газета.

Он призвал жителей и гостей Крыма активнее участвовать в голосовании, по итогам которого определят финалистов в восьми номинациях.

Поддержать любимый бренд можно на сайте вкусыроссии.рф. Проголосовать можно за трех участников, но все они должны быть из разных субъектов.

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