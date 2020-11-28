Погода в Крыму на 28 ноября: без осадков и тепло до +14

Вода в Черном море +12°…+14°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 ноября, в субботу на Крымском полуострове, как обещают синоптики, будет сухо и тепло.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +14°.

29 ноября:переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +12…+14°.

30 ноября:облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Днем +12…+14°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха до +13°.

Температура воды в Черном море 12°…14°.

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