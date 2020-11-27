Крымская вакцина от коронавируса готова на 20%

Владимир Оберемок за работой. Фото: КФУ

Крымская вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в КФУ им. Вернадского, готова на 20%. К концу года завершится этап ее испытания на животных.

- Идет серия экспериментов на мышах и кроликах, и их основная цель - показать, что на введенную вакцину вырабатываются специфические антитела, - сообщил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок. - На это уйдет месяц-два, а прошло три недели. Пока наблюдаем, есть обнадеживающие результаты, но о них не стоит говорить во всеуслышание.

По словам ученого, над созданием вакцины работа идет в свободное время, поскольку в приоритете основная научная деятельность и преподавание. Сотрудниками университета движет энтузиазм и исследовательский интерес - не просто сгенерировать идею, а синтезировать вакцину и испытать ее на практике.

Доказать эффективность вакцины возможно только при партнерстве с профильными НИИ на основе первых результатов.

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