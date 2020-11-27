Ученые КФУ: ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется к лету

Стабильность с коронавирусом наступит ближе к лету. Фото: КФУ

Ученые Крымского федерального университета им. Вернадского сделали математический расчет стабилизации ситуации с распространением COVID-19. По их мнению, снижение темпов распространения инфекции можно не раньше лета.

- К лету есть шанс, что с подключением вакцинации критическая точка будет преодолена, и ситуация стабилизируется, - отметил проректор КФУ им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Исследования, которые проводит университетская лаборатория, показывает наличие инфекции у 15-20 человек из 100. При отсутствии повторного инфицирования COVID-19 выздоровевшие сформируют популяционный иммунитет, который в совокупности с вакцинированием групп риска позволит обуздать пандемию к 2022 году.

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