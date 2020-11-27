В Феодосии откроют памятник генералу Котляревскому

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Феодосии 28 ноября откроют новую достопримечательность – памятник генералу Петру Котляревскому. Об этом сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи РК.

При этом для местных жителей будет ограничен доступ на набережную города во время церемонии открытия памятника. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Но можно будет наблюдать за церемонией в режиме онлайн https://feonet.net/webcam/id/55 .

На торжественной церемонии будет присутствовать министр культуры РФ Владимир Мединский. После открытия памятника запланировано посещение сквера и праздничный молебен в соборе.

Петр Котляревский - участник Русско-персидской войны 1804-1813 годов. В результате действий генерала был заключен Гюлистанский мирный договор, по которому Персия признала переход нескольких стран в состав Российской империи.

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