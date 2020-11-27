Крымские власти подписали соглашение о сотрудничестве с «Уралвагонзавод»

Крымские предприятия будут сотрудничать с «Уралвагонзавод». Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

«Уралвагонзавод» будет реализовывать совместные с Крымом проекты в сферах гражданской и оборонной промышленности. Соглашение о сотрудничестве подписали 29 ноября в Совмине РК.

- Сотрудничество будет развиваться, приобретая новые точки соприкосновения, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, слова которого приводит Крым 24.

Он также добавил, что в планах осуществить множество различных проектов, которые дадут не только инвестиции в экономику, но и новые рабочие места жителям региона.

В рамках соглашения «Уралвагонзавод» поставит в Евпаторию 27 новых трамваев в следующем году.

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